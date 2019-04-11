Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu.

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