0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Halbuki ben bu tavsiyemle hem en büyük gücümüz olan nüfusumuza sahip çıkıyor hem de aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum."

08 Mart 2019 Cuma 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Halbuki ben bu tavsiyemle hem en büyük gücümüz olan nüfusumuza sahip çıkıyor hem de aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
    1. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16..
    2. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    3. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    4. Manchester City'ye ikinci finansal..
    5. Başkan Kamil Saraçoğlu: "Kadın,..
    6. İsrail askerleri Gazze'de bir..
    7. Lübnan'dan BM'ye Suriyeli mülteciler..
    8. Basketbol: Toplu sonuç
    9. Genç’te12 yatırımın açılışı yapıldı
    10. Avrupa ülkesinden skandal PKK kararı!
    11. Kadınlar "şehri" konuştu
    12. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim..
    14. Yasa dışı bahis operasyonuna 5..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları bir..
    16. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    17. İHH Ankara Şube Başkanı Sinan: Madem..
    18. Emniyet Müdürü Yıldız kadın personelin..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireyi..
    20. Kalp krizi geçiren muhtar hayatını..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet..
    22. Jandarma’dan öğrencilere trafik eğitimi
    23. Devlet Hatun Hanımlar Lokali hizmete..
    24. Kurtulmuş: "Arkamızda sadece..
    25. Başkentte inşaattan hırsızlık..
    26. 7. Uluslararası Erbil Auto Show..
    27. Anka Kadınlar Günü’nü kutladı
    28. Köprüde can pazarı
    29. Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri’nin..
    30. Kadın hırsızları izinli polis yakaladı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem