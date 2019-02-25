Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorl

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