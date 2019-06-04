Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını İstanbul'da kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra cami içinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, İdlib'teki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, İdlib'le ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüklerini söyledi.

Erdoğan, şu anda Suriye, İdlib, Menbiç, Fırat'ın doğusu üzerinde, malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile Türkiye olarak görüşmeleri devam ettirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hassasiyetlerimiz aynen, kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Şu anda malum Trump'ın zaten bir İngiltere seyahati var. Herhangi bir durum muaccel olarak gerekirse biz yine kendileriyle bu görüşmeyi yaparız. Sayın Putin'le bu görüşme gerekirse onunla da yaparız fakat temennimiz burada bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde hakikaten üzüntü verici. Bundan da biran önce sıyrılmanın gayreti içindeyiz. Oradaki örgütler konusundaki hassasiyetimiz özellikle istihbarat örgütlerimiz vasıtasıyla da devam etmektedir. Temennimiz bir an önce burada bir sulhu sükun hakim olsun."

- "Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin S-400'lerle ilgili sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika'ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelin heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika'ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi."

Uluslararası ticarette kazan kazan esasının her ülkenin menfaatinin gereği olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Bunu Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız." diye konuştu.

- "Zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz"

Erdoğan, ABD ile bir de NATO konsepti içinde stratejik ortaklık ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, "Stratejik ortak olarak da şu anda özellikle Amerika'nın terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir ve bu rakam öyle az rakamlar değil. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde biz bunu alamıyoruz. Bunlar da tabii düşündürücüdür ve zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram programıyla ilgili bir soru üzerine de genelde İstanbul'da olacağını kaydetti.

Açıklamanın ardından gazetecilerle bayram hatırası fotoğrafı çektiren Erdoğan, basın mensuplarına dilimlediği börekten ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

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