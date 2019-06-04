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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını İstanbul'da kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek"- "(Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran'da görev alması) Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir"

04 Haziran 2019 Salı 09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını İstanbul'da kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Bayramlaşma rekoru oldu mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Siz ne tahmin ediyorsunuz?" diyerek karşılık verdi. Gazetecinin "Cami, 30 bin kişilik olduğuna göre..." demesinin ardından Erdoğan'ın, "30 binin üzerine çıkmadık mı? Demek ki bayram namazına alışman lazım." demesi yanındakiler tarafından tebessümle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 binin üzerinde olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Aksatmadan bayramlaşmamızı yapmış olduk. Bu da öyle zannediyorum ki anlamlı bir buluşma oldu. Her şeyden önce, Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbimin bizleri kavuşturmasını özellikle niyaz ediyorum. Alem-i İslam'ın, tüm insanlığın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çok farklı bir dönemde bayramın kutlandığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e Rabbim bizleri kavuşturduğu gibi aynen bayrama da kavuşturdu. Böylece şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması. Bugün İçişleri Bakanımız Kato dağında Jandarma Genel Komutanı ile beraber. Onlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından Pençe Harekatı'nı yürütmek üzere Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla yine aynı şekilde telefonda bir görüşme yaptık. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek."

- "Orada bir yanlış anlaşılma var"

Bir gazetecinin, "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar YSK kararı ile görev alacaklar 23 Haziran'da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur.

Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nin gerekse YSK'nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır."

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:02
  1. Bayram Namazı
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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