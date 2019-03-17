Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'den kurtarma seçimidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir.
17 Mart 2019 Pazar 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir.
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