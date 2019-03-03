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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, sen Kandil'in yandaşısın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

03 Mart 2019 Pazar 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, sen Kandil'in yandaşısın

ürkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bay Kemal, sen Kandil'in yandaşısın. Kandil'in desteklediğiyle el ele, kol kolasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Ordu'ya yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, 2002 yılında 164 bin olan yerli ve yabancı turist sayısının geçen yıl 321 bine yükseldiğini ve daha da artacağını söyledi. Erdoğan, turistik yatırımları geliştirdiklerini ifade ederek şehrin hem deniz hem de tabiat turizmi potansiyelini değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Ordu'da turizmi geliştirmek için devlet olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, gerisinin Ordulu girişimcilere ve iş insanlarına düştüğünü söyledi.

Erdoğan, Ordu, Fatsa ve Ünye'ye doğal gaz getirildiğini ve gelecek yıl Kabadüz'e de getirileceğini ifade etti.

"Bir fındığın içini yar senden ayrı yemem / Bugün gördüm yarimi, öldüğüme gam yemem" mısralarını okuyarak bu ülkeye aşık olduklarını belirten Erdoğan, "Biz bu millete meftunuz, biz Ordu'ya vurgunuz." dedi. Ordu'da daha yapacak çok işleri, Ordu'ya getirecek çok hizmetleri olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ordu, 31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı diyor muyuz? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, biz Cumhur İttifakı'yız. Nerede başladı bu, malum 15 Temmuz o Feto'nun devletimize yaptığı darbe girişiminden sonra 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla başladı. İşte o bizim bir beka mücadelemizdi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ne dedik biz? Cumhur İttifakı, pazara kadar değil mezara kadar dedik. Onun için AK Parti'li kardeşlerim sakın bölünmeyeceğiz, birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayacağız. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim, asla bölünmeyeceğiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

- "Bu başarının sahibi bir, iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye'dir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya geneline ve Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunarak en gelişmişinden en geri kalmışına kadar tüm ülkelerin sıkıntı ve arayış içinde olduğunun görülebileceğini söyledi.

Dünyada her gün dengelerin bozulduğunu ve yeni dengelerin kurulduğunu ifade eden Erdoğan, bu sancıların en acı, en dramatik, en kanlı, en vahşi sonuçlarının ise bölgede tezahür ettiğini bildirdi.

Erdoğan, "Türkiye işte böyle çalkantılı bir süreçte maruz kaldığı tüm saldırılara ve tehditlere rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarının sahibi kim biliyor musunuz, siz, benim aziz milletim. Sizin desteğiniz olmazsa bu fakir ne yapar? Siz arkamızda durdunuz, siz yanımızda oldunuz ve evelallah dik durduk, diklenmedik ve buralara geldik. Bu başarının sahibi bir, iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye'dir." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin gücünün birliğinden kaynaklandığını görenler, bu seçimlerde doğrudan oraya saldırıyor. Başını CHP'nin çektiği bazı kesimler de maalesef bu oyuna gönüllü figüranlık yapıyor. Aslında onlar da ne olup bittiğini gayet iyi biliyor, gayet iyi görüyor. Dün CHP Genel Başkanı çıkmış ne diyor biliyor musunuz, 'Nereye gitti bu 35 milyar dolar?' diyerek esip gürlüyor."

Darbe girişimi gecesi Kılıçdaroğlu'nun tutumunu eleştiren Erdoğan, "O ancak tankların arasından kaçıp gider, Bakırköy Belediyesinde kahve yudumlar, onun durumu bu, ondan bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin bir televizyon programında yer alan görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara izleten Erdoğan, "Kimdi SSK'nin Genel Müdürü: Bay Kemal. Kuyruklardan bahsediyor, işte kuyruklar burada Bay Kemal. Sen kuyrukçusun Bay Kemal, kuyrukçu... İlaç kuyruklarında ve ölenlerin rehin alındığı hastane kuyruklarında genel müdür sendin Bay Kemal. Şimdi, şehir hastanelerine bak, Bay Kemal burayı gör, yöneticilik budur." diye konuştu.

Ankara'da 14 Mart'ta Bilkent'te 3 bin 300 yatak kapasiteli şehir hastanesinin açılışının yapılacağını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş bilenin, kılıç kuşananın. '35 milyar nereye gitti?' diyor, 35 milyar Suriyelilere yapılan harcamalara gitti. Güya bizi sıkıştıracak, sen kimi sıkıştırıyorsun? Asıl amacı Türkiye'nin Suriye politikasını değiştireceğini ima ederek bölge ile ilgili hesapları olan küresel güçlere göz kırpıyor. Asıl gayesi, Türkiye'nin PKK/PYD örgütüne yönelik karanlık tavrından rahatsız olanlara sinyal vermek. Bay Kemal, sen Kandil'in yandaşısın. Kandil'in desteklediğiyle el ele, kol kolasın."

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:22
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Ordu Mitingi

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