Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, sen darbecisin darbeci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur."

"(28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor."

"Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur."