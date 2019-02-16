0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?"

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçeli taraftarlardan TFF'ye protesto
    1. Fenerbahçeli taraftarlardan TFF'ye..
    2. THK’nın 94’üncü yıl dönümü kutlandı
    3. "En büyük keşfimiz inşallah denizde..
    4. Asansör boşluğunda ölü bulundu
    5. Aydın Büyükşehir’den Karpuzlu’ya 28..
    6. FETÖ’den aranan astsubay Balıkesir’de..
    7. Vezirhan’da ’Plastik Poşete Hayır’..
    8. Başkan Eroğlu’dan yerel kalkınma..
    9. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 7 kişi..
    10. Bolulu tır şoförü Ukrayna’da öldürüldü
    11. "Bürokraside süreç ve işlemlerin..
    12. Üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını..
    13. "28 Şubat'ta 1480 kişinin ataması..
    14. CHP'de işler karıştı! Kemal’i zora..
    15. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu..
    16. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    17. Antalyaspor’da Başakşehir için son..
    18. Kaplan: “Aldığımız 1 puan bizim için..
    19. İstanbul'da dev operasyon! Tüm yollar..
    20. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    21. Fatih’te çöken binanın enkazı drone..
    22. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı..
    23. Başkan Çerçioğlu, Umurlu’da seçim..
    24. İzdihamdan ilerleyemeyen İmamoğlu,..
    25. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
    26. Hastane inşaatından düşen Afgan..
    27. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    28. Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    29. Pitbull, yaşlı adama dehşeti yaşattı!
    30. Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü