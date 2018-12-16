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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil."

16 Aralık 2018 Pazar 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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