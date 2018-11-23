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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı'da bugün bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren bir başka ülke yoktur, biz bir numarayız."

23 Kasım 2018 Cuma 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı'da bugün bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren bir başka ülke yoktur, biz bir numarayız."
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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