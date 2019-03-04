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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Valiliğini ziyaret etti

04 Mart 2019 Pazartesi 20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da

BARTIN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Sinan Güner tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan birliklere mesaj gönderen Erdoğan, tatbikat dolayısıyla başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:16
  1. Bartın Valiliğini ziyaret
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Vali Sinan Güner

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