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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını ziyaret etti

17 Şubat 2019 Pazar 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuvayımilliye Meydanı'nda katıldığı mitingin ardından havaalanına giderken yol güzergahında bulunan AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı.

Burada partililer tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette partililerle sohbet etti.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:10
  1. AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'nı ziyaret
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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