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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

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