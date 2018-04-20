Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi yanıtsız bırakamazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararını milletvekillerine ve partililere anlatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararını anlatmak ve taleplerini bildirmek için milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararının alınmasıyla ilgili "Sayın Devlet Bahçeli, grup toplantısında böyle bir açıklama yaptı. Laf ağızdan çıkmıştı, süreci uzatamazdık” dedi.