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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'de vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Gelin şu 2 günü, 3 günü iyi değerlendirelim. Bu yalancıların eline İstanbul'u bırakmayalım. Sürekli yalan, sürekli yalan, dürüstlük yok"- "İstanbul gibi bir şehir ancak dürüstlerin elinde yükselebilir. Bu da siz değerli halkımızın eliyle sizin o değerli oylarınızla sağlanabilir"

20 Haziran 2019 Perşembe 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'de vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin şu 2 günü, 3 günü iyi değerlendirelim. Bu yalancıların eline İstanbul'u bırakmayalım. Sürekli yalan, sürekli yalan, dürüstlük yok." dedi.

Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'nin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra otobüsün içinden vatandaşlara seslendi.

Şu anda belediye meclisinde AK Parti'nin kahir ekseriyetle önde olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm komisyonlar bizde, başkan vekillikleri bizde ve şu anda CHP'nin adayının yapacağı bir şey yok." diye konuştu.

Vatandaşların 25 yıldır İstanbul'a neler kazandırdıklarını çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, genç kuşakların bunları maalesef bilmediğini dile getirdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çöp dağlarını nasıl kaldırdık? İstanbul'un susuzluğunu nasıl giderdik, hava kirliliğini nasıl giderdik? Şu metrobüslerin çalıştığı yolları bizler nasıl yaptık, hafif raylı sistemleri nasıl yaptık? Boğaz'ın altından geçen Marmaray'ı kim yaptı? Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Üçüncü köprüyü kim yaptı? Osmangazi Köprüsü'nü kim yaptı? Bütün bunlarla beraber inşallah İstanbul'umuzu geleceğe ancak AK Parti iktidarıyla birlikte deneyimli, tecrübeli, kabiliyetli bir belediye başkanı götürebilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın kendisi İstanbul'da belediye başkanı olduğu dönemde Deniz Otobüslerinin Genel Müdürü olduğunu anımsattı.

Başbakanlığı döneminde Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başbakanlığım döneminde İstanbul'un değil Türkiye'nin 6 bin 100 kilometre olan yollarını 23 bin kilometreye onunla beraber çıkardık. 25-26 havalimanı varken şu anda 56 tane havalimanını yine Binali Bey ile yaptık. Beylikdüzü ilçesinden çıkıp da İstanbul gibi bir şehri yönetmek her yiğidin karı değil. Onun için ben siz değerli hemşehrilerime diyorum ki gelin şu 2 günü, 3 günü iyi değerlendirelim, bu yalancıların eline İstanbul'u bırakmayalım. Sürekli yalan, sürekli yalan, dürüstlük yok. İstanbul gibi bir şehir ancak dürüstlerin elinde yükselebilir. Bu da siz değerli halkımızın eliyle sizin o değerli oylarınızla sağlanabilir. Ağırlıklı Gümüşhaneli hemşehrilerimin olduğu bu bölgede inşallah Gümüşhane'siyle, Bayburt'uyla, Tokat'ıyla Trabzon'uyla tüm hemşehrilerimiz inşallah el ele verir pazar günü, İstanbul'umuzu emin ellere teslim edelim diyorum."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:58
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