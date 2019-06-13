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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek

13 Haziran 2019 Perşembe 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirecek.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:01
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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