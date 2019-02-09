Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i kabul etti

AYDIN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Köşger'den bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.