Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i kabul etti
09 Şubat 2019 Cumartesi 20:11
AYDIN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Köşger'den bilgi aldı.
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