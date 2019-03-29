0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya’yı seçimden sonra tekrar isim olarak müzeden camiye çevireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli’de yaptığı konuşmasında, "Ayasofya’yı seçimden sonra tekrar isim olarak müzeden camiye çevireceğiz" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya’yı seçimden sonra tekrar isim olarak müzeden camiye çevireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli’de yaptığı konuşmasında, "Ayasofya’yı seçimden sonra tekrar isim olarak müzeden camiye çevireceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sultanbeyli’de düzenlenen mitinge katılarak burada halka seslendi. Düzenlenen mitinge AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti. Sultanbeyli’nin Anadolu’nun özeti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günkü seçimleri intikam aracı haline getirmenin peşinde. Neyin intikamını alacak. Hizmetlerimizin intikamını mı alacak. Yaptığımız eserlerin mi intikamını alacaklar. Dış politikası onurlu, coğrafyamızda yüzlerce milyon kardeşimizin umudu olmuş bir ülkenin ekonomimizi yükseltmiş olmamızın intikamını mı alacaklar. Bay Kemal de istiyor bunu Bayan Meral de, Diğer tarafta Netanyahu da istiyor. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Bölücü terör örgütünü sınırlarımız içinde kafasını ezdik. Sınırlarımız dışında da devam ediyoruz. Üst kadrodan bir ekibi imha ettik. Fırat’ın doğusundaki tezgahı da milletimizin birliğine gözüne dikenlerin başına geçireceğiz. FETÖ de bizden intikam almak istiyor. Hepsini darmadağın ettik. Son umutları Pazar günkü seçim. Bu seçimden size baba çıkmaz” dedi.


"Türkiye olmazsa Kudüs’ü, Golan Tepelerini gasp edeceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “16 bin 500 kilometre öteden birileri Ayasofya’yı ele almak istiyorlar. Çok sabrettik. Geçenlerde açıkladım. Kısa bir süre önce Ayasofya camiden müzeye çevrilmişti. Seçimden sonra tekrar müzeden, isim olarak müzeden camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var bu planları da uygulamaya koyacağız. Ayasofya’da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan’ın ağzından laf bir defa çıkar. Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsin ki o planların üzerinde bir başka plan var. O hesapların üstündeki hesap galip gelecektir. Amerika bize hala FETÖ’yü vermiyor. Her görüşmede söylüyoruz” ifadelerini kullandı.


31 Mart seçimlerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millletimiz pazar günü bu maskeli baloya, karanlık pazarlığa son verecektir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa çıkmayın" çağrısı
    1. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    2. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    3. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    4. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    5. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    6. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    8. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    9. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    10. Marmara’da poyraz fırtınası
    11. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    12. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    13. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    14. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    15. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    16. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    17. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    18. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    19. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    20. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    21. Mermer blokları altında kalan işçi..
    22. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    23. Mardin'de balon turizmi başladı
    24. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    25. Hafif ticari araç sulama kanalına..
    26. Cumhur İttifakı Yunusemre ve..
    27. Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya..
    28. GÜNCELLEME 5 - Kayıp kız çocuğunun ölü..
    29. Buket Aydın'ı kandırdılar! "Tembeller..
    30. Denizli'deki deprem
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!