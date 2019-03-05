Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız adımlarla (Eyüpsultan'da) tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal

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