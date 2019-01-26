Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'ün partisiyiz, diyenler yerlerde sürünüyor çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar. Zaten sağ olsa önce bunları hesaba çeker."

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