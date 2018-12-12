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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz."

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz."
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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