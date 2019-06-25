Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik Kanunu'nu imzaladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun"25 Haziran 2019 Salı 19:44
ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu onayladığını bildirdi.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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