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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlar boyunca insanları boyunlarına, ayaklarına, kollarına zincir vurarak kitleler halinde mal gibi satan ve çalıştıran, bunlar için de kadınları ve çocukları daha da aşağılayan bir dünyanın kodları bize ait değildir."
23 Kasım 2018 Cuma 11:14
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:14
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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