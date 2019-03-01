Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Valiliğini ziyaret etti01 Mart 2019 Cuma 19:35
ARTVİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Valiliğini ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Yılmaz Doruk tarafından karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'yi de kabul etti.
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