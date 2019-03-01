Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Valiliğini ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Yılmaz Doruk tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'yi de kabul etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.