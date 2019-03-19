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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir."

19 Mart 2019 Salı 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:50
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