Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok. İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır

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