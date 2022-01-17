Başkan Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ konut teslim töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç şehrinde Albayrak İnşaat tarafından depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a milletimizin en içten selamlarını getirdim. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavuluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik.

Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ilan ederek yardımınıza koştuk. Az önce değerli kardeşim Edi Rama'nın da ifade ettiği gibi kardeşler zor zamanda ortaya çıkar. Büyükelçiliğimiz, TİKA'mız, Kızılay'ımız, Sağlık Bakanlığımız ile gereken tüm sağlık malzemelerini Arnavutluk'a ulaştırdık. Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik.

"Bölgeye yardıma koşan ilk ülke Türkiye"

Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en büyük örneğidir. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık.

2020 Temmuz ayında, koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik.

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