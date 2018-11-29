Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'e gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires’te gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin’e gitti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer uğurladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Buenos Aires'e gitti.

Bu arada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de başka bir uçakla Arjantin'e hareket etti.



