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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliğe ve G20 liderler yemeğine katıldı

01 Aralık 2018 Cumartesi 03:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de

BUENOS AİRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliğe ve G20 liderler yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin açılış oturumuna katılan ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile zirve kapsamında Colon Theatre’da yapılan kültürel etkinliğe iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra G20 liderler yemeğine katıldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 03:54
  1. Colon Theatre
  2. G20 liderler yemeği
  3. G20 Liderler Zirvesi
  4. kültürel etkinliğe katıldı
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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