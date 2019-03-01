Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan Belediyesini ziyaret etti

ARDAHAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, ziyaretin ardından belediyeden ayrılışı sırasında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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