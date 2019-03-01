Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan Belediyesini ziyaret etti01 Mart 2019 Cuma 15:37
ARDAHAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan Belediyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, ziyaretin ardından belediyeden ayrılışı sırasında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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