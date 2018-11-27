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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız."

27 Kasım 2018 Salı 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız."
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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