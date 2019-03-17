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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da halka hitap ediyor...

17 Mart 2019 Pazar 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuşuyor - Canlı

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:26
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