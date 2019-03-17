Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitinginin ardından yarın hizmete alınacak tramvay hattının Şehitler Parkı Durağı'na geldi.

Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, tramvayı Sakarya Bulvarı Durağı'na kadar kullandı.

Erdoğan'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililer eşlik etti.

Toplam 38 duraktan oluşan hattın Varsak'tan otogara kadar olan 20 duraklık bölümünün yarından itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

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