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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz."

27 Mart 2019 Çarşamba 22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:09
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