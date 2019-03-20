Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mansur Yavaş) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mansur Yavaş) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır.

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