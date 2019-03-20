Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mansur Yavaş) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır.20 Mart 2019 Çarşamba 13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mansur Yavaş) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır.
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