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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden."

01 Ocak 2019 Salı 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden."

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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