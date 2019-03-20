Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz.
20 Mart 2019 Çarşamba 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz.
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