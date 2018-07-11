Cumhurbaşkanı Erdoğan-Angela Merkel ile görüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi marjında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi başladı.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.05'te başladı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.