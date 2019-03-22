Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika Başkanı'nın Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir."

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