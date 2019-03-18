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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla ç

18 Mart 2019 Pazartesi 12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla ç

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:08
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