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Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol çiftinin düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın düğününe katıldı

Beşiktaş'ta bulunan bir otelde yapılan düğün törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Saat 21.00 sıralarında otele giriş yapan Erdoğan, düğünde yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:19
  1. Beşiktaş
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Süleyman Soylu
  4. Vasip Şahin
  5. Uysal
  6. Emine Erdoğan

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