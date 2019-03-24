Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin.24 Mart 2019 Pazar 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin.
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