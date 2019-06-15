Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

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