0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü

DUŞANBE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, zirve kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:08
  1. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı
  2. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
  3. Duşanbe
  4. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de bağış yarışı
    1. İzmir’de bağış yarışı
    2. YKS’de trafik yoğunluğu oluştu
    3. YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı
    4. İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar..
    5. Siz huzuru nerede arıyorsunuz?
    6. Ruhani rest çekti: İran tek başına..
    7. Tokat’ta otomobil ile minibüs..
    8. MHP grubundan imarda yükseklik..
    9. Başkan Ocak’a hayırlı olsun ziyaretleri
    10. İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok..
    11. Son saniyelerde sınav salonuna..
    12. Bornova trafiğine nefes aldıracak proje
    13. Ey insan, unutma hüsran asrında..
    14. Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü..
    15. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    16. Çiğli yaz spor okulları açılıyor
    17. Diyarbakır’da Yaz Spor Okulları’na..
    18. Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5..
    19. 18 ülke İdlib için bugün meydanlarda!
    20. Türk ayakkabı ve saraciye ürünleri..
    21. Sufi yolu gezginlerinden, Başkan..
    22. YKS'de birinci oturumu sona erdi
    23. Kuşadası Belediyesi’nden seyyar..
    24. TİGEM’in tayları görücüye çıkıyor
    25. Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci yakalandı
    26. Başkan Özlü “23 Haziranda oylarımız..
    27. Ticaret Odası’nın kongre merkezi..
    28. Van’da trafik kazası; 1 yaralı
    29. "YKS'nin ilk oturumu sorunsuz..
    30. Kıbrıs gazilerine madalya
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu