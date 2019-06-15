Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü15 Haziran 2019 Cumartesi 12:08
DUŞANBE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.
Erdoğan, zirve kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
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