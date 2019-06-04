Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı.

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