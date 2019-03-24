Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin.