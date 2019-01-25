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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Erzurum'un 4 ilçesinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösteren AK Parti, Uzundere ve İspir'de Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li adayları destekleyecek

25 Ocak 2019 Cuma 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum'daki 18 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen programda, Aziziye, Horasan, Köprüköy ve Olur ilçelerinde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Uzundere'de MHP'nin belediye başkan adayı Hilmi Aktoprak'ı, İspir'de de yine MHP'nin belediye başkan adayı Ahmet Coşkun'u destekleyecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce Mehmet Sekmen'in ismi açıklanmıştı.

AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Yakutiye: Mahmut Uçar

Palandöken: Muhammed Sunar

Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Çat: Melik Yaşar

Hınıs: Erdoğan Eren

Horasan: Abdulkadir Aydın

Karaçoban: Sedat Gümüş

Karayazı: Sedat Karaduman

Köprüköy: Osman Belli

Narman: Burhanettin Eser

Oltu: Celal Çelebi

Olur: Tahsin Oktay

Pasinler: Ahmet Dölekli

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Şenkaya: Yavuz Bedir

Tekman: Mustafa Engin

Tortum: Ömer Hancı

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:50
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