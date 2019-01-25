Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı Erzurum'un 4 ilçesinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösteren AK Parti, Uzundere ve İspir'de Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li adayları destekleyecek

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum'daki 18 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen programda, Aziziye, Horasan, Köprüköy ve Olur ilçelerinde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi. AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Uzundere'de MHP'nin belediye başkan adayı Hilmi Aktoprak'ı, İspir'de de yine MHP'nin belediye başkan adayı Ahmet Coşkun'u destekleyecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce Mehmet Sekmen'in ismi açıklanmıştı.

AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle: Yakutiye: Mahmut Uçar Palandöken: Muhammed Sunar Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan Aşkale: Ahmet Yaptırmış Çat: Melik Yaşar Hınıs: Erdoğan Eren Horasan: Abdulkadir Aydın

Karaçoban: Sedat Gümüş Karayazı: Sedat Karaduman

Köprüköy: Osman Belli Narman: Burhanettin Eser Oltu: Celal Çelebi Olur: Tahsin Oktay Pasinler: Ahmet Dölekli Pazaryolu: İbrahim Şahin Şenkaya: Yavuz Bedir Tekman: Mustafa Engin Tortum: Ömer Hancı



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