Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Erzurum'un 4 ilçesinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösteren AK Parti, Uzundere ve İspir'de Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li adayları destekleyecek25 Ocak 2019 Cuma 15:50
ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum'daki 18 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen programda, Aziziye, Horasan, Köprüköy ve Olur ilçelerinde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.
AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Uzundere'de MHP'nin belediye başkan adayı Hilmi Aktoprak'ı, İspir'de de yine MHP'nin belediye başkan adayı Ahmet Coşkun'u destekleyecek.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce Mehmet Sekmen'in ismi açıklanmıştı.
AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Yakutiye: Mahmut Uçar
Palandöken: Muhammed Sunar
Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan
Aşkale: Ahmet Yaptırmış
Çat: Melik Yaşar
Hınıs: Erdoğan Eren
Horasan: Abdulkadir Aydın
Karaçoban: Sedat Gümüş
Karayazı: Sedat Karaduman
Köprüköy: Osman Belli
Narman: Burhanettin Eser
Oltu: Celal Çelebi
Olur: Tahsin Oktay
Pasinler: Ahmet Dölekli
Pazaryolu: İbrahim Şahin
Şenkaya: Yavuz Bedir
Tekman: Mustafa Engin
Tortum: Ömer Hancı
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