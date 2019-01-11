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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık."

11 Ocak 2019 Cuma 11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık."

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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