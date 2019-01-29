Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz milletimizle gönül bağımızı güçlendirdikçe CHP'nin giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin denkleminden çıkacağına inanıyorum."

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