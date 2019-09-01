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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez."

01 Eylül 2019 Pazar 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez."
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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:12
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