Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez."

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